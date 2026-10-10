Giovanni Di Lorenzo ha commentato in conferenza stampa la prestazione del Napoli contro il Frosinone sottolineando l’approccio positivo della squadra e l’importanza di chiudere prima le partite. A quanto si apprende, il capitano azzurro ha dichiarato: “Il mister ci aveva chiesto di partire subito forte e noi lo abbiamo fatto, nei primi 15′ abbiamo pressato tanto. Abbiamo preparato bene la partita nonostante tornassimo dalle nazionali, dobbiamo continuare così”.

Secondo Di Lorenzo, il Napoli avrebbe dovuto trovare il terzo gol prima, mettendo così in sicurezza il risultato: “Il 3 a 0 dovevamo farlo prima per mettere a sicuro la partita, con il tempo effettivo e i 5 cambi non siamo mai tranquilli. Il mister ci ha detto che dobbiamo essere più cattivi”.

Il terzino ha aggiunto che la squadra lavora su soluzioni tattiche diverse: “Conosciamo questo modulo, anche in questi primi mesi con il mister abbiamo lavorato su più moduli. L’anno scorso abbiamo lavorato su più moduli, poi deciderà il mister”.

Di Lorenzo si è soffermato anche sulla prestazione di un suo compagno: “Sono contento per Badiashile che ha fatto un’ottima partita, tutta la squadra si è ripresa bene. Siamo contenti, per lui era la prima da titolare”. Infine, lo sguardo è rivolto alle prossime gare: “Abbiamo un filotto di partite e abbiamo bisogno di tutti, ci darà una grossa mano”.