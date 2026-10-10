Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 del Napoli contro il Frosinone, soffermandosi sulle scelte tattiche e sull’esordio da titolare di Badiashile. Il capitano azzurro ha evidenziato la solidità della squadra, il buon avvio e la capacità di adattarsi al nuovo assetto.

“Il mister ci aveva chiesto di partire forte e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo subito dato importanza al match. Siamo contenti perché la prima partita dopo la sosta è sempre un’incognita. Siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi”, ha sottolineato Di Lorenzo riguardo all’approccio iniziale. Ha poi aggiunto: “Il 3-0 dovevamo farlo prima e non dopo. Anche sul 2-0 non devi stare tranquillo perché il tempo effettivo è cresciuto. Il mister ci ha detto che dovevamo essere più cattivi in alcune occasioni, dove potevamo fare un po’ meglio”.

Sul cambio di sistema difensivo, il capitano ha chiarito: “È un modulo che conosciamo, abbiamo lavorato col mister su più moduli. Già l’anno scorso ci siamo trovati bene. Sarà il mister a decidere, a seconda delle partite, quale modulo usare”.

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In riferimento alla prestazione di Benoît Badiashile, Di Lorenzo si è detto soddisfatto dell’approccio del difensore alla prima da titolare: “Sono contento, ha fatto un’ottima partita. Tutta la squadra si è difesa bene e ha cercato di attaccare. Per lui era la prima da titolare, ora c’è un filotto di partite ravvicinate. C’è bisogno di tutti. Lui stasera ha giocato bene e ci darà una grossa mano”. Badiashile ha espresso soddisfazione anche nelle sue dichiarazioni post-gara.

La squadra mostra una crescita nella condizione e nuove soluzioni tattiche, a fronte di un calendario particolarmente fitto di impegni.