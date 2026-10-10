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Conferenza stampa

Allegri: “Il gruppo non coglie i momenti decisivi, manca lucidità”

Allegri in conferenza stampa sottolinea la mancanza di lucidità nei momenti decisivi del Napoli e calma l’ambiente dopo le polemiche.

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Allegri: “Il gruppo non coglie i momenti decisivi, manca lucidità”
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IN BREVE
  • Allegri evidenzia che il Napoli manca di lucidità nei momenti strategici
  • Riferimento agli episodi di Milano e Firenze come snodi chiave
  • Il tecnico è riuscito a riportare serenità in un ambiente agitato

Massimiliano Allegri ha affrontato in conferenza stampa il complicato clima che si respira a Napoli, tra una lunga serie di infortuni e le difficoltà di un avvio di stagione segnato da contestazioni e critiche per il mercato. Prima dell’intervento del tecnico, a quanto si apprende, l’ambiente era descritto come quello di "una città che pensava di non avere più una squadra competitiva, causa dieci infortuni" e con un clima social "in furia autodistruttiva".

Durante il suo intervento, l’allenatore ha sottolineato un aspetto strategico delle recenti difficoltà, mettendo a fuoco l’incapacità della squadra di gestire i passaggi decisivi delle partite. "Il gruppo non sa cogliere, perlomeno non ha saputo farlo finora, il momento strategico che decide una partita", ha dichiarato Allegri, riferendosi sia allo 0-2 di Milano che al finale di Firenze.

Secondo alcune ricostruzioni, queste parole sottolineano come la vera criticità sia una mancanza di lucidità nei momenti chiave, elemento che sta incidendo in maniera significativa sull’inizio di stagione del Napoli. Allo stesso tempo, viene riconosciuta ad Allegri la capacità di "calmare l’ambiente", contribuendo a riportare serenità in un contesto agitato.

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