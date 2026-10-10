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Allegri, lungo colloquio con la squadra: “Serve pazienza per ritrovare fiducia”

Allegri, lungo colloquio con la squadra: il tecnico invoca pazienza per ritrovare fiducia e gioco alla vigilia di Napoli-Frosinone.

di · · 1 min
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Allegri, lungo colloquio con la squadra: “Serve pazienza per ritrovare fiducia”
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IN BREVE
  • Massimiliano Allegri ha incontrato a lungo la squadra alla vigilia di Napoli-Frosinone
  • Ha chiesto pazienza ai giocatori per ritrovare fiducia e gioco gradualmente
  • Il tecnico ha messo in secondo piano l’estetica in attesa della piena guarigione del gruppo

Massimiliano Allegri ha tenuto un lungo confronto con la squadra alla vigilia della sfida tra SSC Napoli e Frosinone. Nel corso del colloquio, il tecnico azzurro ha chiesto ai suoi calciatori di mantenere la calma in un momento delicato per il gruppo. Secondo alcune ricostruzioni, Allegri ha insistito soprattutto su un concetto: "A Max non importa nulla se sarà o meno un bel vedere: all’estetica penserà a guarigione avvenuta. Ma ieri nel lungo colloquio che ha avuto con la sua squadra ha invocato la pazienza. Vuole che il Napoli ritrovi fiducia, uomini e gioco un po’ per volta".

Il tecnico sembra dunque concentrato sul processo di ricostruzione psicologica e tattica, chiedendo tempo e gradualità alla squadra per tornare ai livelli attesi. Le sue parole arrivano alla vigilia di una gara importante, per la quale viene richiesto ai giocatori di gestire le pressioni e non forzare i tempi di recupero della forma migliore, sia individualmente che collettivamente.

Per altri dettagli sulle dichiarazioni di Allegri in vista di Napoli-Frosinone, è possibile seguire la diretta della conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio.

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