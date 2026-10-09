Come riportato da Il Mattino, oggi è in programma la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della sfida tra SSC Napoli e Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri puntano a conquistare tre punti fondamentali in ottica vertice, cercando anche di convincere l’ambiente dopo un avvio di stagione non brillante.

A Napoli arriva il Frosinone, squadra protagonista di un buon inizio di campionato e tra le migliori in Europa per pressing alto. I precedenti tra le due formazioni sono in totale 12: il bilancio è di 8 vittorie per il Napoli, 3 pareggi e un solo successo per il Frosinone.

La conferenza prepartita di Allegri rappresenta un momento chiave per chiarire le scelte tecniche e trasmettere segnali all’ambiente. L’appuntamento, come evidenziato dagli addetti ai lavori, si inserisce in un clima di attesa per un incontro importante sia per la classifica sia per il morale della piazza partenopea.

Per chi volesse seguire l’evento, è disponibile la diretta della conferenza stampa di Allegri su YouTube, venerdì da Castel Volturno.