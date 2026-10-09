Max Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Il tecnico azzurro ha tracciato un primo bilancio sulla sosta per le nazionali e ha affrontato il tema della recente partita con la Fiorentina.

"Il bilancio della sosta, positivo o negativo che sia, si vedrà domani sera. Abbiamo lavorato con chi aveva bisogno di farlo, disputando due amichevoli, una contro l’Avellino e una tra di noi, che sono andate bene", ha spiegato Allegri, stando a quanto filtra dall’incontro con i giornalisti.

Riguardo al pareggio maturato al Franchi, il tecnico non ha nascosto la propria autocritica: "Il pareggio a Firenze? Sono molto autocritico con me stesso: ho sbagliato in precedenza e sbaglierò ancora, perché devo fare delle scelte. Anche quando vinciamo, spesso sbaglio, ma non ve ne accorgete perché si guarda il risultato. A Firenze mi sono arrabbiato perché, in certi momenti, la squadra non capisce il momento della partita e, così, i risultati non si portano a casa".

Per approfondire altre dichiarazioni del tecnico azzurro puoi consultare Allegri su Beukema e Lucca: “Stanno bene e sapranno farsi valere” e Allegri: “In Champions League bisognerà portare a casa i risultati”.