Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Frosinone, ha ribadito la convocazione di Scott McTominay, che sarà a disposizione per circa 20-30 minuti secondo le indicazioni del tecnico azzurro: «McTominay sarà convocato, abbiamo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Gli infortuni fanno parte della stagione, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera dovrebbe essere a disposizione tra una settimana circa. Anguissa sta recuperando bene. In difesa tornano Marianucci e Beukema, Badiashile è cresciuto molto».

Allegri ha posto l’accento sulla fase intensa che attende il Napoli e sull’importanza del match contro il Frosinone al Maradona: «Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene dal punto di vista tecnico e fisico. Per noi sarà fondamentale conquistare i tre punti, anche per prepararci al meglio alla partita con il Villarreal. Dobbiamo dare il via a un filotto di risultati per rientrare nelle prime quattro posizioni». Ha sottolineato: «Non ci devono essere attenuanti o alibi, scenderemo in campo con la responsabilità e la consapevolezza dell’importanza della partita. Massima umiltà e rispetto per il Frosinone, ma anche la volontà di vincere».

Allegri: autocritica e aumentano le scelte in rosa

Il tecnico ha ammesso che, dopo la sconfitta di Firenze, rimprovera alla squadra – e anche a se stesso – la difficoltà nel capire i momenti della partita: «Devo rimproverare alla squadra una cosa, a volte non capire il momento della partita. Dobbiamo assolutamente migliorare altrimenti vinceremo poche partite. Quando vinciamo, spesso sbaglio anch’io, ma il risultato aggiusta tutto».

Allegri ha inoltre spiegato che il bilancio della sosta sarà valutato in base al risultato di domani: «Il bilancio della pausa lo vedremo dopo la gara. Abbiamo lavorato bene nelle ultime settimane e disputato due amichevoli per far ritrovare minutaggio a chi aveva giocato meno. Adesso la rosa dei disponibili sta tornando più ampia e abbiamo fiducia di poter affrontare al meglio questa fase della stagione».

Condizioni dei nazionali e focus sulla mentalità

Hojlund e De Bruyne, reduci dagli impegni internazionali, sono rientrati in buone condizioni fisiche e Allegri si è mostrato soddisfatto anche dello stato degli altri: «Hojlund e De Bruyne come li avevo lasciati, stanno bene. Hojlund ha segnato due gol in cinque presenze, De Bruyne ha offerto buone prestazioni ed è cresciuto fisicamente. Anche Lobotka e Gilmour stanno recuperando bene. Neres, Lang e Spinazzola sono in buona forma, Politano ha lavorato bene».

Sull’aspetto mentale, Allegri ha ribadito: «Non ci deve essere ansia da risultato, solo la convinzione di poter conquistare i tre punti e affrontare con fiducia questa fase intensa di stagione».

Per approfondimenti sulle condizioni di McTominay: Napoli McTominay recupero: sarà convocato contro il Frosinone dopo idoneità sportiva e Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli.