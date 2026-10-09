Massimiliano Allegri fa il punto sugli infortunati nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Frosinone a Castel Volturno. A quanto si apprende, l’allenatore sottolinea la convocazione di Scott McTominay: “McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti”. Sul fronte infermeria, Allegri aggiorna anche su altri calciatori: “Abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando”.

Il tecnico aggiunge poi: “In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c’è Marin. Su quello non sono per nulla preoccupato”. Sulla fase offensiva, Allegri fa sapere: “Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene. L’importante è fare risultato”.

Sul rientro dei nazionali Allegri ha parlato anche di Hojlund e De Bruyne: “Li ho trovati come li avevo lasciati, bene. Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte per 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol. Non stava facendo così male. De Bruyne ha fatto buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, come a Genova, sull’aspetto fisico stanno crescendo e mi fa piacere quando fanno bene”.

Per quanto riguarda la condizione generale: “Lobotka e Gilmour stanno bene, hanno giocato 4 partite, tranne De Bruyne che ne ha fatta una in meno. Domani saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi”.

Allegri conclude sul reparto arretrato: “Beukema è cresciuto, sta facendo bene, ma ha saltato tutta la preparazione dopo un problema che si portava dietro dall’anno scorso. Tutti stanno migliorando la condizione, anche Marianucci. Queste 2-3 settimane hanno fatto bene anche a Lucca su cui il Napoli ha investito molto, deve stare tranquillo e sicuramente avrà spazio e si farà valere per i valori che ha”.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni degli infortunati azzurri è disponibile l’approfondimento Allegri: “Vergara e Favasuli fuori a lungo, McTominay convocato”.