 Vai al contenuto
Venerdì 9 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Conferenza stampa

Allegri su Beukema e Lucca: “Stanno bene e sapranno farsi valere”

Allegri su Beukema e Lucca in conferenza: entrambi stanno bene, Lucca verso più spazio col Frosinone. I dettagli sulle loro condizioni.

di · · 1 min
Db Udine 22/08/2021 - campionato di calcio serie A / Udinese-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri
Db Udine 22/08/2021 - campionato di calcio serie A / Udinese-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri · Foto: www.imagephotoagency.it
PUBBLICITÀ
CONDIVIDI
IN BREVE
  • Allegri in conferenza ha dato aggiornamenti su Beukema e Lucca in vista del Frosinone
  • Lucca ha beneficiato della sosta e avrà occasioni per mettersi in mostra col Napoli
  • Beukema recuperato dopo aver saltato la preparazione, Marianucci in miglioramento

Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Sam Beukema e Lorenzo Lucca in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del Napoli contro il Frosinone. A quanto si apprende, entrambi i giocatori hanno lavorato con l’allenatore durante la pausa per le nazionali.

Allegri ha dichiarato: “Beukema sta bene, ma ha saltato la preparazione. Anche Marianucci sta migliorando le proprie condizioni. La sosta ha fatto bene anche a Lucca: il Napoli ha investito molto su di lui e deve rimanere sereno. Sicuramente avrà spazio e saprà farsi valere”.

Il tecnico azzurro ha lasciato intendere che potrebbe esserci spazio per Lucca già nella gara contro i ciociari, pista che era già stata esplorata nei giorni precedenti (Lucca candidato per una maglia da titolare).

Per altri dettagli sulle parole dell’allenatore, è disponibile la sintesi della conferenza stampa con tutte le convocazioni: Allegri conferenza stampa Napoli Frosinone: “No alibi, umiltà e rispetto, McTominay convocato”.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti