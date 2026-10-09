Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Sam Beukema e Lorenzo Lucca in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del Napoli contro il Frosinone. A quanto si apprende, entrambi i giocatori hanno lavorato con l’allenatore durante la pausa per le nazionali.

Allegri ha dichiarato: “Beukema sta bene, ma ha saltato la preparazione. Anche Marianucci sta migliorando le proprie condizioni. La sosta ha fatto bene anche a Lucca: il Napoli ha investito molto su di lui e deve rimanere sereno. Sicuramente avrà spazio e saprà farsi valere”.

Il tecnico azzurro ha lasciato intendere che potrebbe esserci spazio per Lucca già nella gara contro i ciociari, pista che era già stata esplorata nei giorni precedenti (Lucca candidato per una maglia da titolare).

Per altri dettagli sulle parole dell’allenatore, è disponibile la sintesi della conferenza stampa con tutte le convocazioni: Allegri conferenza stampa Napoli Frosinone: “No alibi, umiltà e rispetto, McTominay convocato”.