Gasperini in conferenza: “Fallo sul gol di Neres? Quelle scivolate le fischiano sempre! Vi svelo perché abbiamo perso…”

Gianpiero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Napoli:

“Due giorni di riposo in meno hanno condizionato la gara, abbiamo giocato sotto ritmo, probabilmente perché non avevamo la solita energia. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, si sono impegnati come sempre. Non dovevamo prendere quel gol in contropiede, era una partita bloccata e il nostro errore ha determinato il risultato. Per rimontare serviva rapidità che oggi è mancata”.

“Fallo sul gol? Per come vengono fischiate queste scivolate è sempre fallo, purtroppo il regolamento lascia sempre spazio ad interpretazioni che non sono certe. Si può dare fallo o no, ma per come viene valutato di solito tendenzialmente è fallo”.

“Oggi abbiamo girato a vuoto perché eravamo lenti, diamo anche merito al Napoli che si difende bene. Stasera però è mancata rapidità, questo ci ha impedito di fare gol”.

“Scudetto? Non partecipo a questa discussione. Sono concentrato nel cercare di far rendere al meglio questa squadra. I giocatori stanno dando tutto. Stasera usciamo rammaricati non tanto per il risultato ma perché non siamo riusciti a giocare come volevamo. Per lo Scudetto ci sono tante squadre, la concorrenza è molto forte. Noi dobbiamo guardare solo la nostra strada”.

“Oggi abbiamo fatto troppi errori che potevamo evitare. Ora dobbiamo pensare a recuperare al meglio alcuni giocatori che sono importanti per noi”.