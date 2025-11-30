Conte in conferenza: “Vittoria che dà orgoglio e fiducia. Bravi nonostante le difficoltà evidenti. Ecco cosa mi auguro per il futuro…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Napoli:

“Tutti ci siamo resi conto della difficoltà del momento per l’indisponibilità di giocatori, per questo ci siamo compattati. La situazione è troppo evidente, domani Gilmour si opera e mancherà due mesi, così come Anguissa e De Bruyne. Non abbiamo più centrocampisti… Bravi i calciatori perché stanno dimostrando grandissimo senso di responsabilità. Oggi avevo chiesto ai miei giocatori di affrontare una squadra in grande fiducia guardandoli negli occhi e giocandoci la partita, dimostrando che eravamo qui per vendere cara la pelle. I ragazzi hanno fatto veramente una bella prestazione, una prestazione che ti rende orgoglioso. Abbiamo vinto in un campo difficile e contro una Roma forte”.

“Abbiamo vinto grazie all’atteggiamento con cui siamo venuti a giocare la partita. Siamo venuti senza alcun timore a giocare contro una squadra in forma, davanti in classifica e in uno stadio caldo, nonostante il momento di difficoltà. Abbiamo dato veramente una bella dimostrazione di forza. Il mio augurio è che da qui in avanti non ci siano più infortuni. Mi auguro che la sfortuna guardi da qualche altra parte”.

“Neres non ha nulla, era soltanto stremato. Penso che queste 3 partite siano state molto importanti. Abbiamo vinto contro squadre forti, oggi abbiamo vinto contro una squadra che lotterà per lo Scudetto. Questa vittoria ci dà entusiasmo e ci fa continuare a credere nel lavoro che stiamo facendo. Restiamo con i piedi per terra perché le difficoltà sono comunque evidenti. Dobbiamo tenere botta e cercare di stare lì perché sappiamo che tra un paio di mesi qualcuno rientrerà”.