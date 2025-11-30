Buongiorno in conferenza: “Vi svelo il segreto di questa vittoria. I nuovi si stanno integrando al meglio”

Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Napoli:

“Cerchiamo di lavorare e farci trovare pronti per qualsiasi cosa. Ora stiamo lavorando su un nuovo modulo, ma se prendiamo pochi gol il merito è sempre di tutti”.

“Questo modulo ci permette di spingere di più lateralmente, ma la vera differenza è l’intensità che stiamo mettendo su ogni contrasto”.

“I nuovi acquisti sono tutti ottimi ragazzi, quando entri in un gruppo nuovo serve sempre un po’ di tempo per ambientarti, ma questi ragazzi stanno dando tutti per integrarsi al meglio”.

“Abbiamo preparato benissimo questa gara, il segreto è stato l’intensità con cui abbiamo affrontato la partita. Dobbiamo continuare così”.

“Sapevamo che la Roma avrebbe potuto giocare senza attaccante ma abbiamo deciso di affrontarli faccia a faccia e questo ha portato alla vittoria”.