Fabregas: “Questi ragazzi mi fanno godere, ma ho l’amaro in bocca, dovevamo vincere”

Cesk Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Como. Ecco quanto evidenziato:

“Sono contento, ma ho un po’ l’amaro in bocca, quando giochi così devi vincere. Forse solo una squadra è venuta qui a Napoli e ha pressato come noi, questi ragazzi mi hanno fatto godere. Stiamo crescendo troppo velocemente e siamo giudicati per altro e non per la prestazione. Oggi dico grazie ai ragazzi, tatticamente non posso dire nulla. Avevamo 7 giocatori di 20 o 21 anni, cosa posso chiedere di più?”

“L’anno scorso nessun giocatore andava a terra, tutti volevano sempre giocare. Quest’anno invece siamo più maturi e preparati, fa tutto parte del nostro percorso di crescita”.

“Meno di 2 anni fa eravamo in serie B, oggi vedo una squadra molto più pronta. Venivamo da 3 partite in 7 giorni, anche questo aspetto per noi, ma questi ragazzi mi dimostrano ogni giorno che hanno fame. Sono felicissimo dei miei ragazzi”