Chivu: “Mancata lucidità. In Italia abituati a piangere, bisogna cambiare mentalità. Sul rigore…”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter al Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“Siamo venuti qui a fare la nostra partita e per molti tratti l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo ci siamo fatti prendere dalla frenesia e abbiamo subito il secondo gol. Non siamo stati lucidi, abbiamo iniziato a litigare con la loro partita ed è finita la partita. Il terzo gol è la conseguenza di mancanza di lucidità e frustrazione”.

“Rigore? Aspettiamo la spiegazione, ma non dobbiamo cercare scuse. Dobbiamo pensare a noi, dobbiamo capire come rimanere sempre in partita senza sprecare energie per contestare decisioni che ormai sono state prese”.

“Marotta? La società ha il diritto di fare quello vuole, se vuole andare in TV e contestare l’operato dell’arbitro può farlo. A me non interessa questo, mi interessa trasmettere dei valori. I miei giocatori devono pensare solo a giocare. In Italia siamo sempre abituati a piangere, ma bisogna cambiare mentalità. Finché sarò qui proverò a farlo”.

“Non bisogna farsi prendere dalla sconfitta buttando quello che di buono è stato fatto. Bisogna continuare a lavorare, sono sicuro che ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto. Abbiamo concesso troppo, la profondità di Neres ci ha messo un po’ in difficoltà ma ho comunque visto una squadra che ha provato ad essere dominante”.

“Siamo una squadra di esperienza, abituata a giocare partite di alto livello. La voglia di riprendere la partita ci ha un po’ disuniti e abbiamo preso il secondo gol, ma per il resto abbiamo sempre saputo ritrovarci e lo faremo anche questa volta”.