Allegri in conferenza: “Napoli favorito per lo Scudetto, vittoria importante. Questo il nostro obiettivo…”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli:

“La squadra ha difeso molto bene, abbiamo concesso qualcosa ma era normale. Il Napoli è molto forte ed è stato un ottimo test. Questa squadra ha giocatori tecnicamente molto forti e abbiamo ancora Leao fuori. Dobbiamo avere un obiettivo comune, cioè tornare in Champions”.

“Il Napoli è la favorita numero uno per lo Scudetto perché sono i campioni in carica. Noi dobbiamo continuare a crescere. Fortunatamente abbiamo giocatori di caratura internazionale che aiutano a crescere i più giovani. Gustiamoci la vittoria senza esaltarci troppo. Dobbiamo arrivare a marzo in una buona posizione per giocarci le nostre possibilità fino alla fine”.