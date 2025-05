Nicola in conferenza sugli indisponibili: “Out Gaetano e Caprile. Luvumbo è affaticato. Su Zortea e Pavoletti…”

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha presentato in conferenza la sfida con il Napoli, rivelando gli indisponibili per il match di domani: “Gaetano si è operato, Caprile ha una distrazione muscolare, ha giocato l’ultima da infortunato e lo ringrazio. Pavoletti c’è ma ha un problema al ginocchio che si trascina da un po’ di tempo. Zortea sta facendo un ecografia, se sta bene giocherà dall’inizio, altrimenti vedremo chi schierare e sarà un motivo per mettere in mostra le proprie qualità. Luvumbo è affaticato. Mina e Luperto hanno recuperato con il Venezia, non sono al top ma ci saranno”.