Fabregas manda un messaggio all’Inter: “L’obiettivo è sempre giocare al meglio e vincere la partita”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza alla vigilia del match di domani contro l’Inter: “Dobbiamo essere attenti, loro sono forti sulle fasce, per me l’Inter è la miglior squadra di Serie A, e tra le migliori in Europa. Dobbiamo essere bravi a giocare con personalità, non subire il loro calcio, ma imporre il nostro. L’Inter è fortissima, ma proveremo a darle fastidio. L’obiettivo è sempre quello di giocare al meglio, fare tutto il possibile per provare a portare la partita a casa”. Inter distratta dalla Champions? “Non credo che l’Inter sarà condizionata dalla finale di Champions League, e neppure penserà alla gara del Napoli. Sono forti, con un allenatore tra i migliori in Italia”.