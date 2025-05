Giornata di vigilia domani e Antonio Conte presenterà la partita con il Lecce. Il mister interverrà domani in conferenza alle 14:45 direttamente dal Training Center di Castel Volturno. Il Napoli scenderà in campo sabato alle 18:00 al Via del Mare contro i giallorossi in cerca di punti salvezza. una vittoria significherebbe andare momentaneamente a +6 sull’Inter, in attesa del match dei neroazzurri in programma la sera alle 20:45 contro il Verona.