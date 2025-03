Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa post partita ha spiegato il perché delle sostituzioni di due pedine fondamentali come Lobotka e Anguissa: “Lobotka? E’ uscito per crampi. Anguissa? E’ uscito perche’ non ce la faceva più, ma era un cambio programmato perchè non giocava da tempo. Speriamo di recuperare pure Spinazzola“