Conte: “Milan squadra forte, soffriremo ma a petto in fuori. Sugli infortuni…”

Il giorno prima di Napoli-Milan, mister Antonio Conte ha rilasciato come di consuetudine in sala stampa le dichiarazioni sul match e la squadra in conferenza. Queste le sue parole:

Dopo Venezia ha espresso l’importanza della sosta per rimettere a livello alcuni giocatori, com’è andata la preparazione e come ha viso i rientrati?

“Per quel riguarda il recupero di alcuni giocatori si riferiva soprattutto a Neres che da più di un mese e mezzo è assente. Abbiamo lavorato con lui e in quest’ultima settimana ha fatto miglioramenti importanti. Ora in un momento particolare bisogna fare delle scelte riguardo i migliori a livello di forma e garanzie. David non è completamente recuperato, ma sicuramente giocherà. Le nazionali ci hanno portato notizie negative: Anguissa ha avuto un affaticamento all’adduttore, è rientrato ed ha fatto 2 allenamenti con noi ma monitoriamo bene la situazione perché non possiamo sbagliare. Spinazzola ha ricevuto un colpo al quadricipite ed è fuori. Anche Okafor ha avuto un problema agli adduttori, è stato fuori 2 giorni ed ha fatto con noi solo la rifinitura. Va rimesso a posto perche deve sopportare determinati carichi e stiamo facendo un po’ fatica. Andiamo avanti cercando di fare il nostro meglio con chi abbiamo a disposizione”

Ora è vietato sbagliare per chi è in fuga e per chi insegue, ma la faccia di Conte è quella di uno che ci crede…

“Noi partiamo da un presupposto: arrivati a 9 giornate dalla fine ti ritrovi a 3 punti dalla prima e un pensiero te lo fai. Ora siamo lì, in una posizione che nessuno avrebbe immaginato. Crederci e mettercela tutta è giusto, dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata per i nostri tifosi. Tutto è ancora in ballo e sarà dura conquistare anche un posto in Europa, guardando però anche davanti. Convivere con lo stress di competere per vincere per noi deve essere un onore. Per domani ci aspettiamo una grande atmosfera al Maradona, ci hanno abituato bene così come noi a loro. I ragazzi hanno bisogno del tifo”

Considerando che il Milan difensivamente ha dimostrato di essere vulnerabile, ha le idee chiare per quanto riguarda il reparto offensivo domani?

“Si. Sarebbe un problema se a 24h dalla partita non avessi le idee chiare. Aver recuperato Neres è importante, c’è il disappunto di aver perso Anguissa e Spinazzola, ma abbiamo sempre affrontato tutto a petto in fuori e lavorando. Domani affrontiamo una squadra molto forte, costruita per vincere lo scudetto anche se l’annata è stata particolare. Hanno giocatori forti e dobbiamo fare grande attenzione, domani ci sarà da soffrire ma al tempo stesso dovremo trovare quella forza per andare oltre l’ostacolo”

La sosta è anche un momento in cui si parla di mercato, a che punto è la costruzione del Napoli per la prossima stagione?

“Intanto ci sono da giocare queste ultime nove partite e noi dobbiamo essere molto concentrati sul presente perché c’è da conquistare ancora qualcosa. Ora ci si concentra sul presente e sul finire il campionato”

Olivera è pronto per partire dal 1′?

“Mathias ha giocato tutta la prima partita in nazionale e 60 minuti della seconda. Ha recuperato ed è a disposizione”

In questi giorni ha affrontato con la squadra l’aspetto di cambiare volto nel giro di pochissimo?

“Io penso che nell’ultimo periodo meritassimo qualcosa in più. Spesso ci si collega al risultato per dare un valore alla prestazione ma io ho rivisto la partita con il Venezia così come altre in cui meritavamo di vincere. Noi cerchiamo comunque di avere lo stesso atteggiamento per 95 minuti ma spesso il risultato condiziona i giocatori. Nel corso della partita ci sono tanti momenti e i ragazzi devono essere bravi a riconoscerli e ad adeguarsi. Anche questo fa parte del percorso di crescita che stiamo facendo”