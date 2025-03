Conte in conferenza: “Il nostro obiettivo è rompere le scatole. Oggi abbiamo capito che se vogliamo, possiamo!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato:

“Questo pareggio potrebbe essere infiuente dal punto di vista della personalità. Arrivati a 11 partite dalla fine siamo a 1 punto dalla testa della classifica, questo ci deve far capire che nonostante le difficoltà noi ci siamo. Questo è il messaggio che deve passare, prima a noi stessi e poi all’esterno. A 11 giornate dalla fine ci troviamo in una posizione di classifica dove tutti avremmo firmato di trovarci, soprattutto considerando da dove partivamo. Abbiamo dimostrato nonostante le difficoltà di meritare di stare lì, oggi abbiamo giocato contro una squadra veramente top. Aver dimostrato di essere migliori ci deve dare tanta fiducia. Noi siamo questi, abbiamo guardato negli occhi l’inter, siamo andati a giocare 1 contro 1 e abbiamo trasmesso emozioni. Questo ci deve far capire che se vogliamo possiamo”.

“Prima della partita si respirava un’aria strana e poco positiva. Noi siamo stati bravi a ribaltare questa situazione dimostrando che non vogliamo arrenderci mai. Dopo 7 mesi abbiamo bruciato tante tappe e bisogna continuare così, tutti uniti lotteremo fino alla fine. L’obiettivo del Napoli è rompere le scatole. Ho dei ragazzi bravi che sanno che il secondo tempo contro il Como non mi è piaciuto, lo sanno bene”.

“Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra molto più forte di noi. Questo è un merito per l’Inter, sia chiaro. Hanno tutto: colpitori di testa, specialisti su punizione. Ogni azione può essere pericolosa. Questa prestazione ci deve dare tanta fiducia e tanta autostima. Bisogna capire che se vogliamo possiamo. Essere lì a 11 partite dalla fine deve essere un motivo di orgoglio”.