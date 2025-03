Buongiorno: “Ottima reazione, adesso bisogna lottare fino alla fine. Sul contatto con Lautaro…”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato:

“Siamo andati forte dall’inizio alla fine rischiando anche di andare in vantaggio negli ultimi minuti. Ora dobbiamo continuare così fino alla fine. Siamo andati in svantaggio, ma abbiamo ribattuto colpo sul colpo rischiando anche di vincerla. Bisogna lottare ancora e non mollare”.

“Lautaro? Involontariamente gli ho dato una manata e volevo sapere come stesse. Mi ha chiesto se stesse uscendo sangue, ma fortunatamente è andato tutto bene”.

“Lobo e Gilmur ci hanno aiutato molto nel palleggio. Billy si è sempre impegnato e ha meritato di giocare dal primo minuto. Poi è entrato Philip che ha dato più fisicità e sono molto contento per il suo gol”.