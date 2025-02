Domani il mister Antonio Conte presenterà in conferenza la partita con l’Inter, in programma sabato 1 marzo alle 18:00 al Maradona. Match fondamentale per gli azzurri che vengono da tre punti in quattro partite, ma con una vittoria ritroverebbero la vetta del campionato. La conferenza, prevista inizialmente per le 14:30, è stata anticipata alle 13:30 e si terrà direttamente dal Training Center di Castel Volturno.