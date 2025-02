Di Lorenzo: “C’è delusione, ma non cambia nulla. Vi svelo in cosa dobbiamo migliorare”

Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese 1-1. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è grande delusione per questo pareggio soprattutto perché è arrivato in casa e dopo un altro pareggio all’ultimo secondo. Sono due piccoli stop in un campionato strepitoso, non cambia nulla per noi e dobbiamo continuare a lavorare fino alla fine”.

“Stasera abbiamo sofferto qualche ripartenza contro una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà. Non siamo stati puliti nel palleggio, dobbiamo cercare di essere meno frenetici”.

“Tante volte l’Udinese è ripartita per nostri errori. Dobbiamo essere più precisi e più calmi cercando di gestire meglio il possesso”.

“Abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente e che gioca ad alta intensità. Non so se siamo stanchi, ma tante volte si parla di aspetto fisico quando non si è puliti sotto l’aspetto tecnico. Quando sbagli dal punto di vista tecnico sei costretto a correre indietro e perdere lucidità”.

“Non parliamo di Scudetto nello spogliatoio perché mancano tante partite. Il nostro pensiero è alla prossima partita. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale ma la squadra è concentrata a dare il massimo partita dopo partita”.