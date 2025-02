Conte in conferenza: “Se qualcuno è deluso da questo pareggio non è un problema mio! Non posso chiedere di più a questi ragazzi…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese terminata con il risultato di 1-1. Ecco quando evidenziato dalla nostra redazione:

“Sicuramente volevamo vincere stasera. L’Udinese è un avversario molto fisico, molte volte ci hanno costretto a fare delle corse indietro sfruttando la fisicità di Lucca. C’è rammarico perché volevamo vincere, poi ci sta anche pareggiare e fare il nono risultato utile consecutivo. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che anche oggi hanno dato tutto. Dovevamo essere più attenti e non concedere all’Udinese di rientrare subito in partita. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile, noi dobbiamo restare con i piedi per terra e capire che il percorso da fare è lungo”.

“Contro la Roma è stata una partita diversa, questa è stata una partita molto fisica. Abbiamo speso molto energie per contrastare la loro fisicità. Penso meritassimo un po’ di più però ci sta pareggiare, fidatevi. Non posso chiedere di più a questi ragazzi perché rischio di mandare la macchina fuori giri. Se qualcuno rimane deluso da questo pareggio non è un problema mio”.

“Mancano 14 partite e noi dobbiamo cercare di entrare in Europa. La richiesta era rientrare in Europa, significa anche Europa League o Conference. Noi oggi siamo primi e dobbiamo cavalcare l’onda perché più sei in cima e più il vento tira forte perché tutti vogliono buttarti giù perché sei una squadra forte”.