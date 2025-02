Conte in conferenza: “L’esultanza dei giocatori della Roma fa capire che siamo tornati. Pareggio che deve darci spinta per fare meglio”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termina di Roma-Napoli terminata con il risultato di 1-1. Ecco quando evidenziato dalla nostra redazione:

“Sulla situazione del gol potevamo fare molto meglio, perché era una situazione che avevamo mostrato 10-12 volte in video. Alla fine hanno fatto cambi importanti perché non avevano nulla da perdere. C’è amarezza per il modo in cui abbiamo concesso il gol, ma se dobbiamo analizzare tutto in maniera matura ci sta di pareggiare a Roma. Non dobbiamo mai dimenticare la realtà. Oggi potevamo fare l’ottava vittoria consecutiva, ma peccato. Con il Parma abbiamo vinto alla fine e oggi abbiamo pareggiato nei minuti conclusivi. A fine anno tutto si compensa. Mi ha fatto piacere vedere i giocatori della Roma esultare come se avessero vinto, significa che siamo tornati e facciamo paura”.

“Mi avessero proposto di fare 7 punti nelle ultime 3 partite avrei messo tante firme. A volte puoi fare gol alla fine, altre volte lo puoi subire. Questo deve darci ancora più spinta per le prossime partite. Bisogna fare attenzione ai dettagli, oggi potevamo fare molto meglio perché quel gol l’avevamo visto e rivisto. I ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso ma bisogna continuare a lavorare”.

“Ho messo Raspadori per evitare di abbassarci troppo, loro hanno fatto tanti cambi offensivi e ci sta di pareggiare. Io sono molto soddisfatto di tutti i calciatori perché danno il massimo a prescindere dai minuti giocati”.