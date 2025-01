Napoli, il mister Conte parlerà in conferenza stampa in vista della sfida con la Juventus. Ecco la data e l’orario:

Il mister del Napoli, Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa di fronte ai giornalisti a Castel Volturno domani 23 gennaio, alle ore 14:30, per presentare la partita contro la Juventus, in programma sabato 26 gennaio alle ore 18:00. Una conferenza e una partita speciale non solo per i tifosi del Napoli, vista la storica rivalità con il club di Torino, ma anche per il mister leccese, dato il suo passato nella compagine bianconera sia da calciatore sia da allenatore, dove sicuramente avrà lasciato dei dolci ricordi.