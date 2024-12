Di Francesco in conferenza: “Messo il Napoli in difficoltà! Non rimprovero nulla ai miei”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Venezia, partita vinta di misura (1-0) dai padroni di casa con un gol nel finale. Di seguito, le dichiarazioni del mister:

“Quando si perde si può fare sempre qualcosa di meglio. Avevamo un piano A e un piano B per mettere il Napoli in difficoltà ma non ci siamo riusciti. Ci siamo messi in un 3-5-2 più difensivo che la squadra ha interpretato bene. Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi, anche se il gol preso è stato frutto di un’ingenuità. Parate? Il portiere fa parte della squadra, di solito sono gli altri a farle quando giocano contro di noi. Stankovic sta crescendo tantissimo e deve continuare su questa strada. Mercato? Dobbiamo fare qualcosa a livello numerico, abbiamo alcune situazioni che si possono migliorare. La Serie A è un campionato impattante. La squadra ha finalmente trovato un’identità. Oggi abbiamo fatto soffrire una squadra forte come il Napoli, ma forse ci manca ancora un po’ di esperienza. Il Napoli lo colloco subito dietro l’Inter tra le squadre che ho visto, per la sua grande dinamicità. Non credo che il Napoli sia una sorpresa ma è una solida realtà, con un allenatore determinato e vincente. Dove possiamo migliorare? Dal punto di vista del gioco possiamo fare molto meglio. Questa squadra in settimana produce ottime giocate, ma siamo alla ricerca anche dell’efficacia e non solo dell’estetica. Siamo arrivati alla fine con giocatori che avevano dato tutto”.