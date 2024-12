Conte in conferenza: “Brutta sconfitta, ma la strada tracciata è quella giusta! Sull’attacco…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Lazio:

“Non è colpa della difesa, attacchiamo e difendiamo in 11. La partita di oggi conferma che quello per cui stiamo lavorando è la strada giusta. Noi vogliamo essere una squadra mai doma, mai passiva, che aggredisce gli avversari e oggi è accaduto questo. Oggi nell’ultimo terzo potevamo fare sicuramente molto meglio, perché in quel settore del campo si fanno le giocate determinanti per vincere. Un po’ come ha fatto Isaksen che ha portato la vittoria alla Lazio. Gli inciampi ci possono essere, ma non dobbiamo perdere l’atteggiamento. La strada è tracciata ed è quella giusta, nessuno potrà dire che i ragazzi non si sono impegnati”.

“Dobbiamo cercare di continuare a lavorare per produrre più occasioni offensive e nella cattiveria dell’attacco alla porta. Oggi ci sono state molte occasioni potenziali non sfruttate. La colpa non è solo di Lukaku, molto giocatori partecipano alla fase offensiva e la colpa è di tutti. L’ultimo pezzetto di campo è importante e dobbiamo migliorare”.

“La solidità raggiunta in difesa è un dato di fatto, come è un dato di fatto che bisogna migliorare in attacco dove siamo soltanto settimi in Serie A. Per il tempo in cui siamo nell’ultimo terzo di campo stiamo realizzando molto poco e dobbiamo cercare di migliorare. Ci stiamo lavorando tanto e bisogna avere fiducia. I ragazzi che attaccano devono sapere che stanno attaccando per fare gol. Io sto battendo tanto su questo aspetto, se vuoi vincere le partite devi fare gol”.

“Anche nelle sconfitte io vedo sempre risposte in campo quindi sono tranquillo, non vedo campanelli di allarme. La strada è questa e noi con questa determinazione cresceremo. Ci possono essere inciampi, ma l’importante è avere una base quando si inciampa. Una base che ti dà fiducia perché sai che quella è la strada giusta”.