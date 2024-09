Conte in conferenza: “Sono già innamorato di questa squadra. Lavoriamo affinché i sogni dei tifosi diventino realtà!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Monza. Ecco quanto evidenziato:

“Primo posto? Presto, sono passate soltanto 6 partite. Il calendario fino a questo momento, tolte Juve e Bologna, non è stato molto impegnativo. Abbiamo inanellato una serie di partite positive e sono contento. Abbiamo messo fieno in cascina per i tempi duri che potrebbero arrivare. I ragazzi mi danno tanta felicità, vedo che vogliono sempre migliorare e questo mi dà gioia”.

“Aldilà del modulo è importante avere equilibrio. La disponibilità di lavorare sia in fase offensiva che in fase difensiva ti permette di avere equilibrio. Politano ha fatto un lavoro incredibile oggi, questa è la dimostrazione di come l’io viene messo a disposizione della squadra. Questi ragazzi sacrificano se stessi per la squadra. Matteo è stato determinante senza perdere le sue capacità offensive perché ha anche segnato. Scott e Billy sono arrivati tardi, altrimenti li avremmo inseriti prima. A Torino abbiamo rischiato mettendo Scott in campo”.

“Tweet di ADL? Dobbiamo continuare a lavorare. Io sono già innamorato di questa squadra, ho un gruppo di ragazzi eccezionali. I ragazzi sono tutti disponibili, per bene, si sta creando una buona alchimia e un buon entusiasmo. Dobbiamo lavorare affinché i sogni dei tifosi diventino realtà. Io non posso negare ai tifosi di sognare e di pensare in grande, lavoriamo affinché i sogni diventino realtà. Poi bisogna essere molto realisti, noi dobbiamo viaggiare con i piedi per terra, mettendo i paraocchi senza guardare gli altri. Oggi per esempio ho visto un po’ di nervosismo, i ragazzi hanno capito che vincendo sarebbero andati al primo posto ed erano un po’ nervosi. Questi sono step fondamentali che vanno fatti per alzare il livello.”

“Cambi in ritardo? Ho visto buon equilibrio. Non faccio sostituzioni tanto per farle. Politano mi ha soddisfatto in pieno. Se c’è equilibrio non voglio rompere equilibrio. Ci sono diversi momenti della partita e oggi non ho visto necessità di cambiare”.