Tra Probabile formazione e questioni di mercato: fissata la conferenza di Conte alla vigilia

Il Napoli si prepara per l’esordio in campionato di domenica contro l’Hellas Verona, con calcio d’inizio alle ore 18:30 al Bentegodi. Per presentare la prima sfida di campionato il tecnico Antonio Conte interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei vari giornalisti domani alle ore 13:30. Tante le questioni da affrontare, con le ultime questioni di calciomercato ancora da risolvere ed i dubbi legati alla formazione per l’esordio in campionato.