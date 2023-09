Domani sera alle 21:00 il Napoli farà il suo esordio stagionale in Champions League contro il Braga. Oggi il tecnico Rudi Garcia presenterà la sfida europea direttamente dal Portogallo alle 18.50 (in Italia saranno le 19.50) e insieme a lui ci sarà Mario Rui. Partita delicata per il Napoli che dopo un punto nelle ultime due partite di campionato è chiamato al riscatto in campo europeo.