Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa della gara che si giocherà domani con il Napoli. Queste le sue parole:

Che gara sarà contro il Napoli?

“Questa gara capita a pennello: ci arriviamo bene e affrontiamo una grandissima squadra in un momento di grande euforia. Noi vogliamo confrontarci con i migliori e loro sono una squadra fortissima allenata benissimo”.

Come ha vissuto Torino-Monza dalla tribuna?

“Innanzitutto grazie al mio staff, dalla tribuna sei un po’ più rilassato e ti diverti un po’ di più. Ma mi è mancato il campo, stare vicino alla squadra. E’ stata una situazione inedita gestita benissimo, l’unione dello staff ha fatto la forza”.

Come si limita una squadra forte come il Napoli?

“Per il Monza è una prova di maturità; abbiamo affrontato tante sfide difficili ma domani è una gara stimolante. Vogliamo confrontarci con i migliori e dovremo essere perfetti: puoi limitare Kvara ed Osimhen, ma non fermarli. Loro sono due fenomeni che dovremo limitare. Stimo Spalletti, mi affascina come allenatore e persona. Bisogna sempre imparare dai migliori e credo che in questo momento sia il migliore in Serie A”.

Nell’ultimo mese siete cresciuti tanto e avete conquistato risultati importanti. Quanto è sodisfatto?

“Tutta la squadra è cresciuta, è una crescita globale nella nostra. Aprile è stato un bellissimo mese e sono felice della crescita individuale di tutti”.

Il Monza ha ottenuto la licenza UEFA e potreste ottenere il posto in Europa. E’ l’obiettivo di fine stagione?

“Avere la licenza Uefa non è facile, quindi va dato atto alla società. Per l’ottavo posto siamo lì, noi avremo anche degli scontri diretti da sfruttare al meglio”.

E’ d’accordo con Galliani che ha definito Pessina l’anima del Monza?

“Mi accodo a quello che ha detto Galliani nei suoi confronti: Pessina ha la mia stima e la mia amicizia. Calciatore e ragazzo fantastico, che dà tutto per la maglia, anzi da monzese ha una responsabilità ulteriore. Teniamocelo stretto perché è il futuro del Monza”.

A che punto siamo del suo rinnovo?

“Ho avuto un incontro piacevole con Galliani e ce ne saranno altri. Ma, per ora, la priorità va solo alla squadra”.