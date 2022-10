Ivan Juric, tecnico del Torino, è tornato a parlare in conferenza stampa, alla vigilia della gara di domani tra Torino ed Empoli.

Il tecnico croato, nel corso della conferenza con i giornalisti, ha risposto anche a una domanda sul momento della squadra ed è tornato sulla gara di Napoli. Queste le sue parole:

Che peso ha questa partita?

“Le vittorie e i punti aiutano, bisogna farli sempre. Ora dobbiamo prendere la strada per arrivare a fare risultato: è un gruppo cambiato, abbiamo perso una cosa e non so se ne abbiamo guadagnato altre. Ho visto tante belle cose, anche nella costruzione, e sono curioso di vedere quale strada prenderemo. Siamo in una situazione grigia, né l’uno né l’altro. Dobbiamo prendere la strada positiva, cercando di eliminare i difetti. E’ il momento più bello per un allenatore quando c’è questo brio, magari è un qualcosa di diverso rispetto a quello che penso ma è bello. Anche a Napoli ho visto tante cose belle e che volevo. Ora devo trasformare il gruppo in qualcosa di vincente”.