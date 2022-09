Spalletti non si accontenta: “L’obiettivo è VINCERE!”

Nella giornata di oggi, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista del match tra Napoli e Liverpool di domani sera. Alle 20:45, infatti, gli azzurri sfideranno la squadra di Klopp nel debutto nei gironi di UEFA Champions League.

Il tecnico del Napoli è stato molto chiaro: “Si torna in Champions e troviamo squadre più rappresentative, ma non bisogna andare in campo con l’idea di prendere i complimenti, ma con l’idea di VINCERE! Questo è il segnale da mandare, come abbiamo fatto sul 2-1 a Roma inserendo due giocatori offensivi per segnare il terzo gol.”

