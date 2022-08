Spalletti in conferenza: “Bisogna migliorare l’intesa con i nuovi giocatori. Sul mercato e Meret…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da MondoNapoli.it:

“Non abbiamo cominciato quasi mai bene l’azione, né con la qualità giusta né con la velocità giusta. Le distanze di sono allungate e non riuscivamo più ad uscire in maniera pulita. Il Lecce ha giocato bene, palleggiava e abbiamo fatto troppo fatica per andarli a prendere”.

Come valuta la prestazione di Ndombelé?

“Bisogna continuare a lavorare insieme. I nuovi non sono qui da molto, c’è da migliorare l’intesa tra giocatori. Pensavo che nel primo tempo si potesse realmente trovare comunque equilibrio, proteggendo anche Raspadori con la corsa di Elmas. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto molto bene, diciamo che l’eurogol del Lecce ci ha rovinato i piani”.

C’è la possibilità di creare altre soluzioni di gioco oltre il fraseggio stretto?

“Abbiamo provato a fare cose diverse ma con poca qualità, è stato questo il problema. Non abbiamo trovato lo spazio giusto per andare a concludere, può succedere. Potevamo riempire meglio l’area di rigore, ma volevamo arrivare in porta sempre con fraseggio corto. Quando gli avversari sono chiusi è molto difficile creare occasioni nitide”.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“No, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C’è solo da trovare un po’ più di intesa, ma per quello c’è tempo”.

Meret è sembrato mentalmente più libero?

“Meret è una bella persona, è sempre tranquillo. Stasera ha fatto una grande parata sul rigore e siamo convinti di poter contare su un grande portiere”.