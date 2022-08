Spalletti in conferenza: “Kvara forte, ma deve migliorare in un aspetto. Non era scontato partire così bene”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Monza. Le sue parole:

Kvara ha impressionato tutti, che giudizio dà alla sua prestazione?

“Innanzitutto è un bravo ragazzo, deve ancora trovare il ritmo e la tranquillità. Andava sempre al massimo, ha ancora troppa pressione addosso. Può fare ancora di più, è un calciatore forte che ha ancora da far vedere molto”.

La squadra sembra non avere pressioni…

“La squadra ha fatto una buona partita, così come ha fatto buone partite l’anno scorso. Il rischio era di non partire così bene. I tifosi del Napoli si possono fidare di questi calciatori, questi ragazzi hanno a cuore la maglia che indossano e se qualche volta non riescono a vincere significa che non ci sono riusciti, ma vi assicuro che danno tutto in campo”.

Come si inseriscono i nuovi attaccanti in una squadra così prolifica?

“Potrei anche non inserirli, ma se dimostreranno di essere forti allora giocheranno. Il presidente è stato bravo a comprare tutti questi giocatori bravi e cercheremo di far diventare questa squadra ancora più forte. Non vogliamo sicuramente buttarli dentro alla cieca, per fortuna abbiamo già una squadra molto forte che permetterà un inserimento graduale”.

Come giudica la prestazione di Kim?

“Kim aveva giocato bene anche a Verona, forse bisogna migliorare in fase di costruzione perché solo così possiamo creare nuove azioni pericolose di gioco”.

Come giudica lo sfogo di Demme?

“Siamo tutti dispiaciuti per Demme, ma vi assicuro che il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato proprio colui che ha fatto il fallo. Tutto rientrato”.

Dove può giocare Ndombelè?

“È un calciatore che sa giocare a calcio e conosce tutte le posizioni di centrocampo. Ha qualità e riesce a vedere oltre il primo passaggio, ha la forza di verticalizzare vedendo sempre il giocatore libero. Dobbiamo solo assicurarci che riesca a correre per tutta la partita, sacrificandosi per la squadra”.

Zielinski sta giocando meglio da quando parte più dietro…

“Esatto, Piotr ha fatto due grandissime partite, partendo da dietro riesce a giocare meglio perché può strappare e saltare l’uomo con facilità. Lui può fare sia il centrocampista che il mediano. Elmas invece è più trequartista e può giocare anche da fermo perché ha più qualità nel saltare l’uomo nello stretto”.

Qual è la situazione di Meret?

“Meret dà sempre segnali corretti alla squadra. È un ragazzo per bene, ascolta e fa sempre la cosa giusta”.