Oltre a Luciano Spalletti, anche Fabian Ruiz ha parlato in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Quali sono le tue sensazioni?

“Sarà una partita speciale, soprattutto per il mio paese; lotterò contro Pedri, un mio concittadino, e lui sta già maturando come calciatore e come persona. Domani sarà una gara speciale”.

Quante vale l’Europa League per voi?

“Vale tanto, vogliamo vincere tutte le partite, è un trofeo difficile, Speriamo di vincere domani; sarà una gara difficile, ma speriamo di superare il turno”.

Domani vorrete dominare con il possesso o difendere e ripartire?

Noi e il Barcellona siamo due squadre che amiamo palleggiare, sappiamo che sarà una guerra, ma speriamo di venire ad imporci con il possesso palla”

Xavi ha detto che vuole vincere l’Europa League. Cosa pensi?

Ci sta, sono una squadra forte e una squadra importante, hanno dei giocatori forti, ma anche noi vogliamo vincere, a partire da domani”.

Busquets è stato criticato. Cosa ne pensi?

Di sicuro io non lo critico mai, è un giocatore incredibile, un mago con la palla, ho giocato con lui e sicuro non dirò nulla contro di lui”.

Il Barcellona di Xavi è meno squadra di voi. Può fare differenza il fatto che voi siete una squadra da più tempo?

Hanno giocatori forti, magari non sono partiti benissimo, ma hanno fatto una bella squadra. Domani non cambia nulla, affrontiamo il Barcellona, dobbiamo rispettarli e non pensare che non sia più facile rispetto al 2020“.

Cambia qualcosa se giochi con Lobotka e Anguissa?

“No, il nostro stile non cambia mai, indipendentemente da chi gioca. Il mister ci ha dato delle certezze importanti“.

Per te, il Napoli è il favorito per vincere?

“Non esistono favoriti, siamo due squadre che lotteranno fino alla fine, abbiamo due partite e speriamo che giocare in casa al ritorno sia un vantaggio. Ma io non so se siamo favoriti, sicuro vogliamo dare tutto“.

Cosa succederà nel tuo futuro?

“Ho letto di alcune voci, seguo sempre con interesse le big di Spagna, è bello vedere che mi accostano a questi top club, ma ho ancora un anno di contratto e a Napoli sono felice”

Domani i tuoi filtranti saranno decisivi per uscire dal pressing?

Come ho detto, spero che riusciamo a comandare il match e a superare il loro pressing. Con la palla siamo più forti noi“.

Termina Fabian