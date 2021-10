LIVE- Segui la conferenza stampa di Spalletti

Il Napoli continua il suo momento di forma: otto vittorie su otto e primo posto consolidato grazie alla rete di Osimehn. Adesso il tecnico Luciano Spalletti risponde alle domande della stampa.

Come spiega tutte le difficoltà che vi ha creato il Torino?

“Tutte le partite sono così. Vincere questa partita è tanta roba, loro hanno delle caratteristiche differenti dalle nostre. Se noi siamo anche bravi ad aspettare il momento giusto e guidarla poi dove vogliamo andare, quello è un sintomo di forza e di maturità. Secondo me è stata una partita difficile, ma per quello che ho visto dalla panchina vinta anche meritatamente“

Ora arriva la Roma..

“È una partita interessante. Vincendo questa li abbiamo ulteriormente motivati, ora li hai tutti contro, funziona così. Però è anche bello saper mantenere un equilibrio e una forza che deve avere un’evoluzione continua. Bisogna mettere nella prossima partita delle cose nuove, perchè queste le hanno imparate”.

Osimhen è il leader di questa squadra?

“È un calciatore forte, fortissimo. Stasera ha fatto cose di cui avevo parlato nelle ultime partite, lui è bravo anche a far salire la squadra e riesce anche a controllarla. Con un leader solo non si va da nessuna parte, noi di leader ne abbiamo tantissimi anche quelli silenziosi anche tra quelli che ho sostituito oggi. Lozano oggi ha fatto quello che doveva fare, solo che la gara mi imponeva di fare quel cambio. Mi dispiace molto, spero che lo abbia capito, capisco la tua reazione ed io da calciatore avrei fatto uguale ovvero tirare dritto negli spogliatoi. Elmas è un ragazzo eccezionale, entra sempre con grande energia e fa tanto lavoro anche quando non serve. E’ un esempio per il gruppo.”

Napoli è in testa non solo perché è un gruppo talentuoso ma è anche una squadra con la S maiuscola. Un giudizio sul gesto del pubblico dopo il rigore sbagliato da Insigne

“Mi è dispiaciuto sostituirlo, perché la sua partita è stata condizionata da quell’episodio. Devo però anche esercitare la mia professionalità nel rispetto del gruppo. Inisgne ha già dimostrato abbastanza per il rinnovo, lo vedi anche in gesti del genere.Per me resterà il rigorista della squadra.”

Su Mertens

“Si è conquistato la città grazie al suo eccellente lavoro in questi anni. Nello stretto e sotto porta ha delle qualità straordinarie. Porta con sè dei numeri che solo il più grande di tutti ha fatto vedere qui a Napoli”.

21:00 Termina la conferenza stampa di Spalletti