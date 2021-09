Legia Varsavia, Michniewicz: “Abbiamo scambiato informazioni con il Napoli su Leicester e Spartak”

L’allenatore del Legia Varsavia, terza avversaria nel girone di Europa League del Napoli, Creslaw Michniewicz ha svelato un curioso retroscena in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester. Le sue parole: “Battere lo Spartak è stato importante per noi, siamo ottimisti per il prosieguo della competizione. Finora ho visto tutte le partite del Leicester e ho scambiato informazioni con il Napoli, così come abbiamo fatto noi con loro fornendogli i dati del match con i russi”.