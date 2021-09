Italia-Bulgaria, le parole in conferenza stampa del ct Mancini

Alla vigilia di Italia-Bulgaria, match valido per le qualificazioni ai mondiali 2022 che andrà in scena domani a Firenze alle 20:45, il commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini ha rilasciato le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Ringrazio coloro che ci hanno supportato durante l’Europeo. Domani la posta in palio è alta e dovremo fare quello che sappiamo. Tra poco più di un anno avremo un Mondiale da giocare e l’obiettivo adesso è continuare a giocare bene per qualificarci. Non temo il fatto che dopo la vittoria di Wembley la squadra venga maggiormente studiata dagli avversari, possiamo fare cambiamenti in ogni partita”.

“I ragazzi stanno tutti bene (eccetto Meret, ndr), la formazione di domani non sarà molto diversa da quella della finale. Zaniolo è in forma come tutti gli altri, Immobile deve giocare e stare tranquillo; certe volte si fa fatica perchè il livello delle partite aumenta, ma lui e Belotti hanno sempre fatto il loro dovere. Raspadori e Scamacca hanno qualità diverse ma possono essere entrambi importanti per questo gruppo, stessa cosa per Kean. Vice Jorginho? Sensi è quello che si avvicina di più, ma ci sono anche Verratti e Cristante”.