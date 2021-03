Alla vigilia del match tra Italia e Irlanda del Nord, il ct azzurro Roberto Mancini ha rilasciato le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Sarà la partita più insidiosa perchè è la prima, è importante e arriva dopo tanti mesi che non vedevo i ragazzi. Sarebbe sempre buono iniziare con il piede giusto, ma per fare ciò c’è bisogno di grande attenzione e concentrazione. La squadra ha un’ottima mentalità e sarà in grado di affrontare tre partite molto ravvicinate che comunque possono rappresentare un problema. Adesso siamo concentrati sulle qualificazioni ai mondiali, poi inizieremo a pensare all’Europeo”.

“Domani decideremo l’impiego di Barella, oggi abbiamo fatto un allenamento intenso ma non ha perso molto. Per sostituire Jorginho valuteremo come sta Sensi, che è arrivato soltanto oggi, ma siamo più intenzionati a far partire Locatelli. Kean? Era molto stanco, penso si tratti di un affaticamento post Covid. Abbiamo deciso insieme al PSG di non rischiarlo”.

Su Donnarumma “La sua situazione non mi preoccupa, sono certo che sarà concentrato sul campo e non sul mercato. Ora è più esperto rispetto a quando giocò l’Europeo Under 21, del resto i ragazzi sono abituati a questo”.

Su Prandelli “Non so molto, non posso far altro che rispettare la sua scelta, ma Cesare è una brava persona”.