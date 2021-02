Pirlo in conferenza: “Risultato ingiusto, ma dovevamo concretizzare. Sul rigore…”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il K.O. contro il Napoli al Maradona. Ecco le sue dichiarazioni:

“Questo risultato è ingiusto, nel primo tempo abbiamo giocato bene, creando forse meno rispetto al secondo. Ho ricevuto i complimenti di Gattuso, all’arbitro invece ho chiesto come mai non avesse detto nulla al portiere del Napoli dopo le perdite di tempo. Non ho visto bene la situazione del rigore, ma se lo hanno dato allora ne dovrebbero dare tre o quattro a partita”.

“Oggi abbiamo fatto un ottimo possesso palla ma il giro palla è stato lento. Per il resto penso che ci sia mancato soltanto il gol, non abbiamo concretizzato le tante occasioni create. In attacco non avevo altre soluzioni visto che Dybala è out da oltre un mese. Faccio i complimenti a tutti per il lavoro svolto finora, speriamo di arrivare al meglio contro il Porto. Cuadrado? Ha avuto un problema muscolare, dovrò valutarlo”.