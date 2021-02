Gattuso in conferenza: “Oggi poteva finire diversamente. Non accetto ciò che scrivono su di me alcuni quotidiani”

Al termine della sfida tra Napoli e Juventus, vinta dagli azzurri per 1-0, Gennaro Gattuso ha rilasciato le sue dichiarazioni anche in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Abbiamo giocato a viso aperto e con coraggio, nel primo tempo abbiamo creato qualcosa ma nella ripresa davvero poco. Questa partita poteva finire diversamente, la Juventus ci ha messo in difficoltà varie volte. Voglio ringraziare i miei calciatori per il grande spirito messo in campo quest’oggi, adesso spero di recuperare gli infortunati perchè giocando ogni tre giorni ne abbiamo bisogno. Penso che, per le partite regalate, avremmo dovuto avere cinque o sei punti in più. Contro Atalanta e Genoa abbiamo preso gol da ingenui, oggi invece faccio i miei complimenti ai due centrali”.

Sul futuro “Io sono l’allenatore, e quando di perde è giusto che la responsabilità ricada su di me. Sono convinto che, se torneremo a perdere, verranno dette nuovamente le stesse cose su di me. e’ successo che alcuni giornali importanti hanno scritto su cose mie personali, cosa che non tollero. Da quando sono arrivato qui, io e il mio staff abbiamo sempre dato il massimo”.