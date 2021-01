Juric: “Bravi i ragazzi, oggi siamo stati cattivi e abbiamo giocato bene. Napoli? Vi spiego cosa penso”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha commentato in conferenza stampa la vittoria di oggi, della sua squadra, contro il Napoli con una partita stradominata in lungo e in largo. Queste le sue parole:

Sulla partita: “Non era facile ribaltare il risultato dopo aver subito subito il goal. All’inizio abbiamo sofferto, ma poi siamo usciti e siamo stati bravi su tutti gli aspetti. Adesso siamo in un buon momento: giochiamo bene, stiamo crescendo di livello e stiamo recuperando alcuni giocatori. Prima facevamo bene, ma solo per alcuni tratti delle partite, mentre nell’ultimo mese e mezzo, allenandoci bene, siamo riusciti anche a migliorare la condizione“.

Sulle sfide con le grandi: “E’ vero che difficilmente perdiamo con le big, ma può capitare che perdiamo pure con le squadre che sono alla nostra altezza; noi dobbiamo dare sempre il massimo e fare tutto il possibile per vincere. Nel calcio le insidie sono dietro l’angolo, per cui dobbiamo fare bene”.

Sulla suggestione Europa League: “Dobbiamo pensare di partita in partita: certo, trenta punti sono tanti, ma dobbiamo continuare a farli e vedere dove possiamo arrivare“.

Sul suo lavoro: “I meriti che attribuite a me li divido con il mio staff, che sta migliorando sempre di più la squadra“.

Sul Napoli: “Io non ho visto un Napoli così brutto, ma bisogna dare merito ai ragazzi del Verona, che hanno fatto davvero un’ottima prestazione“.