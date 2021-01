Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della partita del Napoli e ha commentato la vittoria odierna, che rappresentano 3 punti fondamentali.

Sulla sostituzione di Rrahmani: “Dispiace per lui, era la sua prima partita da titolare, ha faticato un po’ ed era giusto che uscisse per non farlo andare in difficoltà e per non farci soffrire. E’ stata una buona partita in generale; dopo il nostro vantaggio Musso ha compiuto 3 parate incredibili e su un nostro errore ha segnato Lasagna; lui e De Paul ci hanno messo in difficoltà con la loro velocità. Ad un certo punto potevano andare in vantaggio come potevamo andare in vantaggio noi, contro di loro non è per nulla facile, per la loro fisicità e qualità. Sicuramente era tosta, anche perché L’Udinese ha prodotto molto di più del solito”.

Sullo Spezia: “Di solito, la gara contro lo Spezia, per quello che abbiamo creato, la si porta a casa. Ma la sconfitta ci può stare, abbiamo giocatori importanti fuori come Osimhen o Mertens. Dobbiamo essere più continui, a tratti non lo siamo abbastanza e dobbiamo essere più cattivi se vogliamo migliorare”.