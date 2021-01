Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa e ha commentato la vittoria di oggi contro il Cagliari. Queste le sue parole:

Sul risultato: “Oggi non era facile, ma abbiamo dimostrato di creare azioni pericolose, anche se le abbiamo sciupate per poca cattiveria. Noi siamo la squadra che crea più occasioni e che ne concede meno, ciò ci deve far capire che stiamo facendo bene, ma dobbiamo migliorare”.

Su Osimhen: “Ha commesso un errore, ha chiesto scusa ed è giusto che ammetta i suoi errori. Qualcuno parlava di multe e di cifre, non sono vere: lui, per noi, è un patrimonio e ha capito di aver sbagliato. Lo conosco molto bene, è un bravo ragazzo che ha commesso un’ingenuità: ora sta a lui farsi perdonare”.

Sullo Scudetto e sulla sfida con la Juventus: “Noi non dobbiamo vedere la classifica, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo essere bravi a non perdere altri tasselli. Non possiamo pensare allo Scudetto: siamo un’ottima squadra, con molti pregi, abbiamo molta tecnica ma poca cattiveria. Siamo un po’ europei in questo. Il nostro obiettivo deve essere la continuità, capire che non si può sempre giocare con il fioretto, ma rafforzarci dove abbiamo delle mancanze: continuità, mentalità e capacità di sofferenza”.