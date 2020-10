Real Sociedad-Napoli: le parole di Alguacil e Aritz Elustondo in conferenza stampa

Domani sera torna l’Europa League, con il Napoli impegnato sul campo della Real Sociedad dopo il passo falso dell’esordio in casa contro l’Az Alkmaar. Ecco le parole del tecnico degli spagnoli Imanol Alguacil nella conferenza stampa alla vigilia del match:



Che sensazioni ha alla vigilia della prima panchina europea con la Real Sociedad?

“Siamo tranquilli, con grande voglia di giocare questa squadra. Sarà una sfida tremenda, pensiamo solo a vincerla”.

Come arriverà il Napoli dopo aver perso con l’Az?

“La sconfitta con l’Az non avrà influenza sul livello del Napoli, loro sono una squadra pericolosa. Domani entrambe le squadre vorranno vincere, da parte nostra c’è grande umiltà ma anche una gran voglia di contrastare la necessità del Napoli di vincere questa gara”.

Qual è l’aspetto più pericoloso del Napoli?

“Sono pericolosi in tutto! Se si prende ognuno dei calciatori del Napoli sono tutti di grande livello, è una squadra che gioca un calcio simile al nostro. Sono candidati a vincere lo scudetto ed è un grande piacere giocarci contro. Siamo però convinti di poterli contrastare”.



Di seguito invece, le dichiarazioni del difensore Aritz Elustondo:



Che sensazioni hai per la sfida al Napoli?

“L’obiettivo dello scorso anno era essere in Europa e ci siamo riusciti. Cercheremo di fare il massimo possibile e di fare più gol possibili, cercando di mantenere una grande attenzione difensiva”.

Che effetto fa affrontare il Napoli?

“Abbiamo già vinto la prima gara, sappiamo di affrontare una grande squadra con una grande tradizione. Per sconfiggere il Napoli dovremo dare il massimo”.

Cosa ti preoccupa del Napoli?

“La cosa importante sarà fare tanto possesso palla ed avere grande intensità quando la palla è dell’avversario. Bisogna stare attenti in difesa e sfruttare le occasioni. Loro hanno più esperienza di noi venendo dalla Champions, ma speriamo che non si sentano comodi giocando contro di noi domani”.



Ancora una gara senza i vostri tifosi…

“È un peccato non avere i nostri tifosi, è la prima in Europa senza di loro ed è un grande peccato. Sarebbe stato diverso averli, speriamo di non soffrire troppo la loro assenza”.



È un vantaggio poter contare sull’esperienza europea di David Silva?

“Lui è stato un aiuto sin dal primo giorno, giocare con lui è una cosa straordinaria. La sua esperienza domani sera sarà fondamentale per avere una grande intensità”.

Quanti anni avevi quando giocavi Gattuso e che ricordo ne hai?

“Non ricordo quanti anni avevo, sicuramente era un giocatore che ammiravo e che giocava in una posizione simile alla mia. È stato anche criticato, ma la sua qualità come calciatore è incontestabile”.

Sarà una gara speciale?

“Sicuramente è una gara speciale, ma dobbiamo affrontarla come una gara uguale alle altre altrimenti l’emozione potrebbe giocarci un brutto scherzo”.

Il Napoli è una squadra di attacco con grandi giocatori in avanti. Su chi vi siete concentrati?

“Non si è parlato di nessuno in particolare, ma nemmeno della fase offensiva della squadra di Gattuso. Non ci siamo concentrati su un giocatore o su un aspetto della partita, dovremo fare bene in difesa ed in attacco”.

Come vede i progressi del club nelle ultime stagioni?

“Siamo consapevoli di vivere un buon momento, ma dobbiamo guardare avanti per arrivare più avanti possibile in campionato ed in Europa League”.

È una delle gare più importanti della carriera?

“È una gara speciale, ma per me è sempre un orgoglio difendere i colori della Real Sociedad. Lo sarà domani e anche nel prossimo match di campionato”.

Come condiziona la questione Covid il vostro lavoro quotidiano?

“Sappiamo di non essere in una situazione buona, non siamo al corrente di quello che può succedere domani. Ciò che però sappiamo è che domani c’è la gara, ed è triste non avere i nostri tifosi ma ora siamo concentrati sulla gara”.