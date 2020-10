Amin Younes non è mai riuscito ad imporsi a Napoli, anzi ha avuto diverse problematiche, sia fisiche sia di adattamento, in questi due anni in cui è stato una semplice comparsa.

Oggi l’ex Ajax ha svolto una conferenza stampa per presentarsi ai tifosi del suo nuovo club, l’Eintracht Francoforte, e il tedesco ha spiegato i motivi della sua scelta e del ritorno in Germania. Queste le sue parole:

“Io non sono la persona che accetta subito le offerte, ma prima ci devo pensare. L’Eintracht è un club organizzato, in cui tutto è al suo posto. Non vedo l’ora i conoscere i miei futuri compagni e il mister, che sicuramente mi farà ambientare bene; lui mi ha voluto qui, ha fiducia in me e sono contento di questo. Vogliamo vincere l’Europa League e giocare in Champions”.