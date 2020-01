Gattuso in conferenza: “Lazio? Non è solo Immobile. Non parlo di Demme. Giocare in ripartenza? Non è nelle nostre corde”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, si è concesso per la conferenza stampa pre gara di rito in vista della Lazio.

Cosa teme di più nella Lazio? Un Immobile devastante in questo avvio stagionale:

“La Lazio non è solo Immobile, è una grande squadra e dovremo cercare di non concederle la profondità. Come tutti i team hanno anche i loro difetti, dovremo limitare i pregi e accrescere appunto i punti deboli”

Koulibaly non dovrebbe prender parte alla gara, qual’è la sua condizione fisica?

“Koulibaly è un giocatore importante, conoscete il suo valore, è in ripresa ma non me la sono sentita di forzarlo. È nella mia idea di gestione quella di centellinare le forze, non posso rischiare di perderlo per un periodo di partite più lungo”

Il Napoli subisce spesso goal in ripartenza, come ovviare a questa problematica?

“Le ripartenze le ho viste più con il Parma che con l’Inter, la Lazio è una squadra molto brava a verticalizzare in velocità, ovviamente dovremo cercare di ridurre le possibilità sotto questo aspetto”

Un suo pensiero su Demme, l’ex d.s del Milan, Mirabelli, ha dichiarato che le è sempre piaciuto:

“Non mi piace parlare degli altri giocatori, sarebbe una mancanza di rispetto verso il Lipsia. Per Demme comunque parla la sua storia, da 4-5 anni capitano di una squadra importante, per il momento devo concentrarmi però sui giocatori che ho a disposizione”.

Quando tornerà a disposizione Mertens?

“Dries tornerà la settimana prossima”

Qual’è secondo lei la posizione preferita in campo per Fabian?

“Sfugge qualcosa purtroppo, a me piace giocare con i doppi ruoli, al momento non li abbiamo. Siamo 4 più Gaetano, un giocatore di qualità ma che si sta appena abituando ad un ruolo mai interpretato. Fabian non è abituato a giocare vertice come lui, ovviamente dobbiamo aspettare un pò di più considerando le richieste diverse che gli stiamo facendo. Stiamo cercando anche per questo motivo di arrivare ad avere a disposizione le coppie, con loro aumenterebbe la competitività”

Esiste la possibilità di rivedere Di Lorenzo centrale?

“Di Lorenzo scivolata a parte ha fatto una grande gara con l’Inter, tenere fisicamente un attaccante come Lukaku non è da tutti. A me è piaciuto, quindi le possibilità ci sono”

Un suo pensiero su Lozano:

“Lozano negli ultimi anni ha fatto cose importanti, non lo dico io, ma i numeri. La mia idea ce l’ho: ha bisogno di recuperare gamba? Di scattare, quando lo avrà fatto si dimostrerà il giocatore importante che è”

Lei ha parlato di situazioni tattiche simili tra Lazio e Inter, potrebbe provare qualcosa di diverso con i biancocelesti?

“Secondo lei non ho pensato di giocare in ripartenza? Se avessi la certezza che questa sarebbe la soluzione l’avrei già adottata. Ci penso dalla mattina alla sera alle varie soluzioni; ma per me questa è una squadra che non ha le caratteristiche per attuare quel tipo di interpretazione. Dobbiamo imporre il nostro gioco, riuscendo anche a costruire da dietro, già con l’Inter ci sono stati segnali importanti in tal senso”

Quanto sta ascoltando in sede di mercato la voce di Gattuso la società?

“Ve l’ho detto: io, il presidente e il d.s ci sentiamo tutti i giorni. Al momento non dobbiamo prendere un giocatore perché è bravo, ma perché funzionale, è la cosa di cui necessitiamo”